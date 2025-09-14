フルハムは今月、8月のファン投票クラブ月間ベストゴールにノーゴール判定を受けたシュートが選出されたことを発表した。受賞したのはMFジョシュ・キングが第3節のチェルシー戦でゴールネットを揺らしたシュート。前半21分にカウンターからペナルティエリア内に侵入すると、深い切り返しから右足を振り抜いて先制点を決めたと思われた。ところがVARが介入した結果、映像を見た主審は起点となったFWロドリゴ・ムニスがターン