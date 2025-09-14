[9.14 J3第27節](春野陸)※18:00開始主審:小林拓矢<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 21 大杉啓DF 4 小林大智DF 37 深川大輔DF 38 鈴木俊也MF 8 高野裕維MF 16 上月翔聖MF 19 水野颯太MF 66 三好麟大MF 88 工藤真人FW 29 内田優晟FW 39 ジョップ・セリンサリウ控えGK 1 黒川雷平DF 2 吉田知樹DF 13 小林洵DF 25 今井那生MF 10 佐々木敦河MF 15 小林里駆FW 9 新谷聖基FW 18 東家聡樹FW 20 杉山伶央監督Masahiro Tated