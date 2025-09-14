次回のサンデーPUSHスポーツは2025年9月21日（日）放送！バッテリィズのエースが球速135km/hを目指す！通算219勝のレジェンド・山本昌が熱血指導ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：上原浩治、バッテリィズ、信子（ぱーてぃーちゃん）VTR出演：山本昌■バンテリンドームで中間目標の130km/hに挑む前回五十嵐亮太さんの指導で球速がアップしたバッテリィズ・エース。8月、バッテリィズはバンテリンドームでのセレモニアルピッチに登場中