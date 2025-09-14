◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャース・大谷翔平選手が49号ホームランを記録。ナ・リーグ本塁打王争いで2位に付けています。大谷選手は3点ビハインドの3回、先頭打者として打席に入るとセンターへ特大のソロホームラン。打球速度114.8マイル(約184.7キロ)を記録したこの一発は、454フィート(約138.3メートル)の飛距離を計測し、これは大谷選手のみならずチームの今季最長飛距離のHRとな