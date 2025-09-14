◇パ・リーグ楽天5―1ロッテ（2025年9月14日楽天モバイル）4位の楽天がロッテに勝ち、3位のオリックスがソフトバンクに敗戦。直接対決4試合を残し、その差は4ゲームだが、数字上は楽天が全勝すれば勝率で上回るため、楽天の自力でのCS進出の可能性が復活した。この日は2回に鈴木大の右犠飛で先制。3回2死二、三塁からフランコの2点適時打、4回に浅村の7号ソロ、6回にはボイトも12号ソロを放つなど、効率的に加点。三木監