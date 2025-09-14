「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）女子決勝の第３戦が行われ、２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブは、２５年日本選手権優勝のフォルティウスに敗れ、１次リーグの結果を含めた直接対決の対戦成績を２勝３敗とされ、代表切符獲得を逃し、悲願の五輪出場の道が断たれた。第１エンドはブランクで、第２エンドはなんとか相手を１点にとどめた。すると第３エンド