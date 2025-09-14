夫婦ボートレーサーの佐藤翼（３７＝埼玉）と土屋南（２８＝岡山）が１４日、ボートレース下関でトークショーを行った。この日、ボートレース下関では「スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル」５日目を開催。当初は土屋南＆蘭の姉妹トークショーが予定されていたが、土屋蘭に戸田ボートの追加あっせんが入ったため出演は見合わせ。夫の佐藤が緊急参戦して夫婦共演が実現した。佐藤は夫婦生活について「結婚して人生が変わった