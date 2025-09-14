柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリストでパリ五輪にも出場した阿部詩が、高知を訪れた様子を公開した。阿部は１４日までにインスタグラムに「ありがとうございました四万十最高すぎた！！」とつづり、高知空港に設置された坂本龍馬の像と並んで記念撮影する様子や、高知の料理を楽しむ様子など多数のショットをアップした。この投稿にファンからは「激かわです」「楽しそうな詩ちゃんに萌え〜」「うたちゃん素晴らし