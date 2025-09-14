◆大相撲秋場所初日（１４日、両国国技館）８場所ぶりに幕内に戻ってきた東前頭１６枚目・友風（中村）が西１６枚目・錦木（伊勢ノ海）を押し出して白星発進を決めた。会心の一番だった。頭で当たった左の押っつけから右は胸を押した。「すごく緊張しました。出ない汗がたくさん出ました。久しぶりの幕内でお客さんの声援もすごかったし、雰囲気も（十両とは）違いました。こみ上げるものもありました」と興奮気味に振り返った