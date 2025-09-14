◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）巨人は１４日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手と今季初対決する打線は前日１３日の阪神戦（東京ドーム）と同じ上位打線で臨む。４番に岡本和真内野手、５番には岸田行倫捕手が入った。ドラフト２位の浦田俊輔内野手は「８番・二塁」でスタメン出場。約４か月ぶりの先発起用になった。先発マウンドは赤星優志投手が任された。以下、両