元ＮＭＢ４８の白間美瑠が１４日に自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムで「沖縄楽しかったなぁ前にＹｏｕＴｕｂｅ載せてるよ〜」とつづり、沖縄でのショットをアップ。綺麗なビーチで微笑む姿や、アイスを楽しむ姿などを披露した。この投稿にファンからは「写真可愛すぎる」「絵になりますね」「可愛ぃぃぃぃ」「また沖縄きてね」「天使です」「楽しんでいる姿がめっちゃ好きです」などの声が寄せ