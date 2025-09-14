秋華賞トライアルのローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）は１番人気で今年のオークス馬、カムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が優勝したが、上位馬２頭が過怠金を科された。３着で秋華賞の優先出走権を手にしたセナスタイルの岩田康誠騎手には、最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３万円（被害馬ダンツエラン）、決勝線手前で外側に斜行したことにつ