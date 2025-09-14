◆関西大学ラグビーＡリーグ▽開幕節天理大６２―０関大（１４日・花園第１）昨季リーグ王者の天理大が、開幕節で関大に勝利した。６月に部員２人が麻薬取締法違反の疑いで逮捕。７月末までの活動停止、小松節夫監督の３か月の職務停止も明けて迎えたシーズンの初戦だった。試合は、共同主将のＳＯ上ノ坊駿介（４年）ら３選手が２トライをマーク。守っては、トライライン手前でも粘り強く守って失点を許さなかった。春季トー