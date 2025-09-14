海を臨む壮大な景観、緑豊かな森、その中に点在する多彩なアート作品。神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」が賑わいを見せている。奈良美智、やなぎみわ、川俣正ら著名作家を含む61組（うち公募による参加は15組）のアーティストが多彩な作品を出品。美しい自然の中、至近距離でさまざまな意欲作を鑑賞できる絶好の機会だ。会期は11月30日（日）まで。見どころの一部をおおむ