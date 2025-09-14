中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月14日】中国外交部の報道官は14日、ネパールの暫定首相に元最高裁判所長官のスシラ・カルキ氏が就任したことに祝意を表し、次のように述べた。中国とネパールの伝統的友好は長い歴史があり、中国は一貫してネパールの人々が自ら発展の道を選ぶことを尊重してきた。ネパールと共に努力し、平和共存5原則を発揚し、各分野での交流・協力を進め、両国関係が絶えず前向きに発