〈「助けて！」登山中だった東京都在住の会社員男性（26）がクマに襲われ…被害者をくわえて引きずりながら移動していた“親子グマ”の恐ろしさ〉から続く8月14日、「羅臼岳ヒグマ襲撃」はなぜ起きたのか。羅臼岳のある知床半島は世界有数のヒグマ密集地域として知られるが、「北海道新聞」によると、記録が残る1962年以降にまで遡っても、知床連山の登山道でヒグマによる人身事故は確認されていないという。今回の事故の“予兆