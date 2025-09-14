「ついに（事故が）起きてしまったなというのが率直な印象です」【画像】救急隊員が「地面に落ちていた鼻を…」“顔のほとんどを失う”事態になった男性のその後の記録、トレイルカメラに映った親子熊の姿、“怪物ヒグマ”による水にぬれた不気味な足跡などの写真を見る「南知床・ヒグマ情報センター」の藤本靖の第一声に、私は軽く衝撃を受けた。8月14日に起きた「羅臼岳ヒグマ襲撃」の発生直後に電話をかけたときのことだ。藤本