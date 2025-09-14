イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が14日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に出演。国内6カ所にある埋蔵金のヒントについて語った。全国6カ所に「人生3回分の財宝を埋めた」と公言している天功。「東日本のいちごが有名な都道府県らしい」「大阪の西側も期待できる」などがヒントとして広まっているという。パーソナリティーのお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二は「栃木県だよねこれ」