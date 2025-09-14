カーリングの日本代表決定戦は１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパークで女子の決定戦（３戦先勝方式）が行われ、フォルティウスがＳＣ軽井沢クを通算３勝２敗で退け、１２月の五輪最終予選（カナダ）の代表に決まった。決定戦は１次リーグの直接対決の結果が持ち越される方式。通算１勝２敗と追い込まれた状態で迎えた第２戦を７―６で競り勝って対戦成績を五分に戻し、最終第３戦も６―５で勝利を収めた。フォルティウ