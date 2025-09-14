今もやまない新宿歌舞伎町の「たちんぼ」問題。なぜ若い女性たちは、自ら客を取り、春を売るのか？ここではホストとヤクザのような男によって、たちんぼになった21歳女性（※取材当時）のケースを紹介。彼女が19歳のときに「売春」を始めた理由とは？2022年夏ごろから増え始めた10代後半から20代前半の街娼たちの実情を、ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）のダイジェスト版よ