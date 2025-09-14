13日の巨人戦で逆転サヨナラ負けを喫した阪神・藤川球児監督(C)Getty Images阪神は9月13日の巨人戦（東京ドーム）に10-11と逆転サヨナラ負け。1点リードの9回。7番手のラファエル・ドリスが一死二、三塁のピンチから、代打・坂本勇人に中前へ2点タイムリーを運ばれ、力尽きた。【動画】配球ゲーム 2025年9月13日 【阪神 vs 巨人】 佐藤義則の眼レギュラーシーズンの巨人戦は17勝8敗と圧倒。それでも、最終戦は意地を見せつけら