自身のSNSに地元・広島への感謝を記した中田翔(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今季限りで現役を引退する中日・中田翔が9月14日に自身のインスタグラムを更新。同13日の広島戦（マツダ）の試合後に、同学年の菊池涼介から花束を手渡され、笑顔を浮かべる写真を掲載した。【写真】広島・菊池涼介から花束を手渡され笑顔の中田翔をチェック中田にとって出身地・広島の本拠地であるマツダスタジアムは、日本ハム時代の2016年に日