2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。10月には同じくW杯出場を決めているパラグアイ、ブラジルの南米勢と対戦するが、11月にも南米勢のボリビアと対戦することが決まった。ボリビアはFIFAランキング78位（日本は17位）ながら、南米予選最終戦で標高4100メートルの高地エル・アルトに王国ブラジルを迎え撃つと1-0で撃破。その結果、逆転で南米予選7位に浮上し、大陸間プレーオフ行きをつかみ取った（もし、本大会出場となれ