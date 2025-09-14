◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年9月14日横浜）巨人は14日、敵地でDeNAと対戦する。クライマックスシリーズ（CS）進出と2位を争う3位DeNAとの直接対決第1ラウンド。午後6時の試合開始に先立って先発出場メンバーが発表され、巨人は壮絶な打ち合いの末に11―10でサヨナラ勝ちした前日13日の阪神戦（東京D）と1番から7番まで同じメンバーとなった。4番・岡本、5番・岸田ら右打ちは投手を含めて4人入っている。相手先発