牡羊座・女性の運勢 新しい自分になるために、積極的に生活を切り替えていくイメージの時期。ここまでは「やりたいことを思いきりやる！」に意識が向かい、それをパートナーや親友などと共有していくことが牡羊座のエネルギー源でした。その流れはまだ残りますが、牡羊座の焦点は次第に自分自身の生活（生き方）に向かうのかも。イメージで近いのは「生活習慣や日常に対する考え方を変えることで、