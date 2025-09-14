牡牛座・女性の運勢 改めて自分自身を、そして誰かとの関係を振り返るような今週です。仕事面の活躍や日常の忙しさが際立っていたここまでの牡牛座。が、次第に意識は「自分はどうしたいのか」に向かい始めそう。連動して新しい出会いや親しい人たちとの交流も増えてきて、そこから受ける刺激がよりいっそう牡牛座に考えさせるのかも。もし誰か「いろいろあって以前より距離を置くことになった人」がいるのなら、そういう相手との