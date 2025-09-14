シンガポール在住のタレント福田萌（40）が14日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。習い事で始めたチェロを購入し、驚きの配送方法について明かした。8月に半年前からチェロを習い始めたことを明かしていた福田。「いつまで経っても上達しないので、ついにマイチェロをカルーセル（シンガポールのメルカリ的な）でお安くゲット!」とチェロを購入したことを報告。チェロを弾く姿も披露し、「部屋中に豊かな音が響