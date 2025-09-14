連休最終日の月曜日（15日・敬老の日）は、広い範囲で晴れ間がありそうです。各地で暑さが厳しくなり、名古屋で36℃、大阪、高松などで35℃と、東海から西を中心に35℃以上の猛暑日になる所があるでしょう。東京も32℃と、湿度が高く、蒸し暑さが続きます。暑さ対策を心がけてください。気温の上がる午後は、関東から西を中心に大気の状態が不安定となって、あちこちで急な強い雨や雷雨がありそうです。関東は、南部の平地でも天気