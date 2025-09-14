昭和天皇は、なぜ開戦の決断を下したのか。朝日新聞の北野隆一記者は「側近や侍従長が残した記録には、昭和天皇の知られざる葛藤が描かれていた」という――。（第2回）※本稿は、北野隆一『側近が見た昭和天皇』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。真珠湾攻撃、1941年12月7日（写真＝アメリカ海軍歴史センター所蔵／PD US Navy／Wikimedia Commons）■昭和天皇が語っていた戦争への率直な思い1945（昭和20）年の終戦後、