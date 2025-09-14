乙女座・女性の運勢 「改めてじっくり考えてみるべきじゃないか？」、そう感じるテーマが乙女座のなかで浮上しそう。ここまでさまざまなことに意欲的に取り組みつつも、自分自身はややあと回しにしてきた感のある乙女座です。ここから浮上するのは対人関係、特にパートナーや親友など、大事な人とのかかわり方かも。もし過去に何か問題があり、「それはもう解消された」と思っていたのなら、「実は未解決の部分