射手座・女性の運勢 社会面で新展開がありそうな時期。射手座自体は冴えていて好調なものの、思いがけないことにハッとし、「自分はもっとプライベートを大事にしなくてはいけない…」（仕事はやりたいがそれどころではないかも）と悟るでしょう。たぶん最近の射手座は自分のやりたいことにもかなり積極的に取り組めていたので、「仕事を頑張りすぎて、生活を二の次にしてしまう自分」はもう解消できていると思っていたかな