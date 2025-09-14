「ボクシング・日本ライト級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）同級２位でアマ１０冠の実績を持つ今永虎雅（大橋）が、同級１位の村上雄大（角海老宝石）に３−０の判定勝ちを収め、９戦９勝５ＫＯの無敗で自身初の日本タイトルを勝ち取った。序盤からペースを握った今永が、試合中盤の４回から一気にたたみかけた。右の強烈なアッパーを顔面に突き刺すと、その後はガードの外から左ボディーも入って大きなダメージを