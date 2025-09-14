山羊座・女性の運勢 活発で自分の新たな一面を発見できるような社会運はまだまだ展開中。が、次第に山羊座の意識は自分自身、そして身近な人間関係に向かっていきそう。ここからは最近少し疎遠になっていた人や状況との縁も戻って来やすくなりますが、今週はふとそれらに触れ、「あ、こういうパターンはもうないと思っていたけれど、まだあったのか…」と気づきそう。ある種の面倒さやしがらみ、不安感などを伴う何かがそこ