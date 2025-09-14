水瓶座・女性の運勢 「改めて自分は価値観を刷新する必要がある…」。直感的にそう強く感じそうな今週です。ここまで楽しく活発な対人関係に支えられ、水瓶座は自分のやりたいことを追求する流れにいました。が、状況は次第に移り変わり、すでに一度終わった、クリアしたと思っていた社会面の展開が戻って来やすくなるでしょう。すでになじみのあるものなので、ある種のやりやすさはあるものの、改めて接してみると「この考え方、