魚座・女性の運勢 パートナーや親友など、大事な人とのかかわり、ちょっとした会話から重要なヒントをつかみそうな今週です。ここしばらく好調な社会運を背景に活発に活動してきた魚座ですが、ここからは自分自身の求めることを、改めてより深く探求する流れになりそう。きっかけとなるのがその会話で、相手の言葉に多少ショックを受けるのかもしれません。が、それはあくまできっかけで「自分のなかではもう消化済み