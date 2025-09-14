織田信長が建てた安土城とはどんな城だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「それ以前の城とは決定的に役割が違う城だった。豪華絢爛な装飾だけでなく、斬新な構造からは、ヨーロッパも意識したことがうかがえる」という――。近江国蒲生郡安土城（写真＝大阪城天守閣所蔵／岩崎鴎雨／PD-Japan／Wikimedia Commons）■「石垣上に高層の天守」はここからはじまった城といえば、高い石垣上にそびえる高層の天守を思い描く人が多い