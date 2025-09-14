¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/14¡Û²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬13Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¸ì¤ë¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç12Ëü¿Í¤ÎÃæ¤«¤é½àÍ¥¾¡¤·¡¢2000Ç¯¤Ë18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸öÅÄ¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ´Á³¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï»×¤Ã¤Æ