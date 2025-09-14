あの有名キャラクターを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「他媽哥池」の意味は？中国語で「他媽哥池」と表すキャラクターはなんでしょう？ヒントは、平成を生きた女の子ならみんなが持っていたおもちゃです。いったい、中国語で「他媽哥池」と表すキャラクターとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「たまごっち」でした！たまごっ