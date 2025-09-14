秋の大型連休は彼氏と一緒に旅行がしたい…。そう思って誘ったのに、いまいち乗り気じゃない彼氏は、いったいどんなことを考えているのでしょうか。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性124名に聞いたアンケート調査を参考に「なぜ及び腰？彼氏がシルバーウイークの旅行を嫌がる理由」をご紹介します。【１】旅行のほかにも用事が目白押しだから「お彼岸があったり、プロ野球も佳境だし、旅行に行ってる場合じゃない」