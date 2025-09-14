◆大相撲秋場所初日（１４日・両国国技館）先場所初優勝の東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、西前頭４枚目・若元春（荒汐）に左を差され、四つに組まれると、あっけなく土俵を割った。琴勝峰は、４日目、５日目と連敗したものの、１３日目には横綱・大の里（二所ノ関）に、１４日目は関脇・霧島（音羽山）を撃破するなど１０連勝して栄冠をつかんだ。１９０センチ、１６７キロの恵まれた体格で、今場所はさらなる飛躍を目指