米Ｇ１・ＢＣターフスプリント（１１月２日、デルマー競馬場・芝１０００メートル）に出走を予定しているインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）の鞍上は、前走に引き続き佐々木大輔騎手＝美浦・菊川厩舎＝を予定していることが分かった。９月１４日、伊藤大調教師が中山競馬場で明かした。同コンビでは前走のＣＢＣ賞を制覇している。佐々木騎手は海外初挑戦。