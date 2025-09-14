娘の1歳の誕生日祝いも兼ねて、夏休みに親子3人で初めての海外旅行へ出かけたバービーさんの夫・つーたんさん。これまでの海外旅行では、朝から晩までスケジュールを詰め込み、気になるスポットや飲食店をいくつも訪れていたけれど、今回の親子旅ではホテルで過ごすことが中心となり、娘のおかげで新たな旅のスタイルを知ることができたそう。その旅の様子を前編で綴っていただきました。後編では、今回の旅先であるマレーシアで学