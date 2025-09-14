「ファミリーウェディングに興味ある」56.5％近年「子どもと一緒に挙げる結婚式＝ファミリーウェディング」への関心が高まっている。2022年にLINEが実施した子育て中のパパ・ママ1215人へのアンケート調査（株式会社リンク：子育て世代アンケート結果・調査データ）では、結婚式を挙げなかった人のうち、56.5％が「子どもと一緒」のファミリーウェディングに興味があると答えた。また、その際の「選ぶポイント」となるのは、「価格