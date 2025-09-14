来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。侍ジャパンには連覇の期待がかかるが、先日気になるニュースが飛び込んできた。日本国内の放映権は、Netflix（ネットフリックス）の独占配信となり、地上波放送は消滅する見込みだ。これを受けてNPBは対応を協議すると発表されたが、これまでのようにファンが全試合をリアルタイムで無料視聴できる可能性は極めて低い。【西尾典文／野球ライター】【写真】野