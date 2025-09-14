◇カーリング女子日本代表決定戦(14日、稚内市みどりスポーツパーク)2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに向けたカーリング女子日本代表決定戦は14日、フォルティウスがSC軽井沢クラブを破り、日本代表を決めました。先に3勝を挙げたチームがオリンピックの出場権がかかる12月の世界最終予選に出場となる代表決定戦。13日までに軽井沢クラブが2勝1敗と王手をかけましたが、14日午前の試合で崖っぷちのフォルティウスが勝利