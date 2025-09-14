14日の阪神11R・ローズS（G2、芝1800メートル）の5枠9番タガノアビー（牝3＝千田、父アニマルキングダム）は競走除外となった。馬場入場後、馬体に故障を発生したため。JRAは右前肢ハ行と発表した。春にオークス3着と好走している。