お笑いコンビ「ヘンダーソン」が14日放送のカンテレ「お笑いワイドシｓョー マルコポロリ」に出演。中村フー（38）が、東京での先輩芸人との同居生活を振り返った。昨年4月に東京進出。当初、中村は家族を大阪に残して単身赴任。先輩の「天津」天津飯大郎宅に「今年の3月まで1年間住ませていただいた」と説明した。MC・東野幸治に「実際どうやった？1年間」と問われると、「正直しんどかったですね」と居候の身にして恩を仇で