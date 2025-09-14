キャスター安藤優子氏（66）が14日、愛犬との別れを自身のインスタグラムで報告した。「本日午前1時に我が家の、そしてタンの大切な大切なリンが急逝いたしました」と明かした。投稿には、青空をバックに散歩する写真や、芝生の上を気持ち良さそうに歩く愛犬の姿など、ありし日のパートナーの写真をアップ。「私にとってのリンは格別な相棒でした。9歳7ヶ月の、短いかもしれませんが、キラキラした時間をくれたリンの犬生で