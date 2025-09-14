◇ナ・リーグナショナルズ1―5パイレーツ（2025年9月13日ワシントンDC）ナショナルズ・小笠原慎之介投手（27）がパイレーツ戦に6番手で登板。1回を1本塁打を含む1安打1失点、2四球だった。小笠原は1―4と逆転されて迎えた9回にマウンドへ。1死から1番トリオロに左翼へのソロ本塁打を浴びた。その後に連続四球を与えて1死一、二塁としたが後続は抑えた。この日が17試合目の当番で防御率は6・90。