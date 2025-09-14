陸上の世界選手権東京大会は１４日、女子１００メートル障害の予選が行われ、中島ひとみ（長谷川体育施設）、福部真子（日本建設工業）の同学年コンビが、ともに１５日の準決勝に進んだ。中島が１２秒８８、福部は１２秒９２をマーク。同じ１９９５年生まれで、中島は準決勝に向けて「『同級生』と一緒に走れることを、まずは楽しみたい」と語った。リンパ節の痛みや高熱が出る菊池病と闘いながら競技を続けている福部は「（不